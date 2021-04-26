В Пермском крае мужчина выращивал галлюциногенные грибы

Экспертиза показала, что в грибах содержится запрещенное вещество.

В Верещагино полицейские задержали мужчину, который выращивал галлюциногенные грибы. 32-летний местный житель организовал в квартире лабораторию. Чтобы урожай был хорошим, поддерживал нужную температура и влажность. Полицейским стало известно о незаконном хобби мужчины, они изъяли 85 грибов и отдали на экспертизу, которая подтвердила, что в грибах содержится псилоцибин. Вещество внесено в список наркотических средств, оборот которых запрещен в нашей стране.

- Подозреваемый был неоднократно судим, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – Расследование продолжается.