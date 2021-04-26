1 мая в Перми будет запрещена продажа алкоголя

1 мая в Прикамье запрещена розничная продажа алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Пермском крае 1 мая будет запрещена продажа алкоголя. В Праздник Весны и Труда розничная продажа алкогольной продукции будет под запретом по решению правительства Пермского края. Соответствующее решение закреплено в постановлении от 10 октября 2011 года №755-п (в редакции от 10.11.2017).

Нарушителям требования грозит административный штраф. На должностных лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, сообщает администрация Перми.