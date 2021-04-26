В Пермском крае запрет на выезд за границу из-за долгов получили 62 тысячи жителей

С начала года запрет на выезд получили более 62 тысяч жителей региона, у которых есть неоплаченные долги. Фото: Анна Маркова

Пора массовых отпусков скоро начнется, судебные приставы Прикамья рассказали, что запланированные поездки за границу могут быть сорваны из-за долгов.

С начала года запрет на выезд получили более 62 тысяч жителей региона, у которых есть неоплаченные долги. Такая мера позволила взыскать около 93 млн рублей.

Так, гражданка Кыргызстана, проживающая на территории Пермского края, из-за долгов не смогла вылететь на родину. Судебными приставами Нытвенского и Оханского районов было возбуждено 16 исполнительных производств о взыскании налогов, штрафов и госпошлины. Общая сумма задолженности составляла около 40 тысяч рублей. Женщина решила уехать из Прикамья и купила билет на самолет до Бишкека, но улететь ей не удалось, запрет на выезд стал для нее неожиданностью.

Она вернулась в Нытву, отправилась к судебным приставам и полностью погасила все долги. Сразу же после снятия ограничения женщина отправится на родину.

Судебные приставы напоминают, что отплачивать долги нужно не менее чем за 14 дней до полета, проверить есть ли они у вас можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Единого портала государственных услуг.