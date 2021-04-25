В Перми задержали водителя с бутылкой шампанского за рулем

В Перми задержали водителя, который создавал аварийные ситуации на дороге. Фото: кадр видео @chp_59_perm.

В социальной сети появилось видео, на нем автор ролика рассказывает, что по центру Перми от улицы Пушкина до Грузинской преследовал пьяного водителя «Тойоты Камри», который несколько раз создавал аварийные ситуации.

На кадрах действительно видно, как автомобиль «Тойота» пересек двойную сплошную и едет по встречной полосе по улице Крисанова. Автор видео позвонил в дежурную часть полиции и рассказал о случившемся.

Нетрезвому водителю перегородили путь другие автомобилисты, чтобы он прекратил движение, в этот момент подъехали сотрудники Росгвардии. Они попросили водителя-нарушителя заглушить мотор и выйти из автомобиля. Мужчина не стал сопротивляться. Он открыл дверь и вышел из машины с бутылкой розового шампанского. Его посадили в машину сотрудников и стали дожидаться автоинспекторов. Очевидно, что водителя ждет проверка и серьезные последствия.