На Пермь обрушились ливень и град

В Перми прошел град. Фото: Анна Маркова

В Перми прошла первая гроза. На город обрушился сильный дождь с градом, небо потемнело и засверкали молнии. Град был не крупным, но частым. Он шел несколько минут, а занем резко прекратился. МЧС предупреждало жителей об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре до 18 м/с 25 и 26 апреля.

Начало недели не сулит нам больших перемен, 26 апреля погода будет по-прежнему пасмурной и с дождями. В понедельник 26 апреля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем 8–13°.