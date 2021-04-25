В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 18 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 53939 заболевших. Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 102 жителей в 18 территориях.

Максимальное число заболевших в Перми – 52 случая. На втором месте по заболеваемости – Пермский район, там 12 заболевших. Чусовской и Добрянский округа выявили 6 новых случаев заражения. По 4 заболевших в Юсьвенском и Карагайском округах. По 3 в Верещагинском и Лысьвенском округах. В Чайковском и Краснокамском округах по 2 случая заражения COVID-19. По одному заболевшему в Березниках, Большесосновском и Кунгурском районах, Октябрьском, Гремячинском, Нытвенском, Кудымкарском и Чернушинском округах.