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Общество25 апреля 2021 15:02

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 18 территориях за сутки

В Роспотребнадзоре назвали антилидеров по числу заболевших
Анна Маркова
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Всего в Пермском крае выявлено 53939 заболевших.

Всего в Пермском крае выявлено 53939 заболевших.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 102 жителей в 18 территориях.

Максимальное число заболевших в Перми – 52 случая. На втором месте по заболеваемости – Пермский район, там 12 заболевших. Чусовской и Добрянский округа выявили 6 новых случаев заражения. По 4 заболевших в Юсьвенском и Карагайском округах. По 3 в Верещагинском и Лысьвенском округах. В Чайковском и Краснокамском округах по 2 случая заражения COVID-19. По одному заболевшему в Березниках, Большесосновском и Кунгурском районах, Октябрьском, Гремячинском, Нытвенском, Кудымкарском и Чернушинском округах.

Коронавирус в Перми и Пермском крае