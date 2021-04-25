В Перми бабушка потеряла пятилетнего внука

В Перми бабушка потеряла внука на самокате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 24 апреля переполох устроил 5 летний мальчик. Вместе с бабушкой он пошел гулять на самокате. На улице Генерала Панфилова женщина упустила внука из виду, ребенок пропал. Она начала искать его, но мальчик не отзывался.

Тогда женщина позвонила дочери и рассказала, что потеряла внука. Перепуганная мать набрала номер экстренной службы. Через несколько минут после звонка мальчик нашелся. Его обнаружили невредимым в соседнем дворе.

Напомним, в Перми 17 марта потерялся трехлетний мальчик. Днем вместе с мамой они гуляли в парке имени Миндовского. Женщина отвлеклась и потеряла ребенка из виду. Она начала искать его, но безрезультатно. Папа мальчика обошел дворы домов, рядом с парком, но малыша нигде не было.

На место приехали спасатели, вместе с мамой мальчика они еще раз обошли парк, но мальчугана нигде не было. Приехавшие на вызов сотрудники полицию повезли женщину в отдел.

Там же выяснилось, что ребенка нашла незнакомая женщина и привезла в отдел полиции Индустриального района.