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Происшествия25 апреля 2021 12:15

В Перми на перекрестке машина сбила мальчика на велосипеде

ДТП произошло в Кировском районе
Анна Маркова
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В Перми сбили велосипедиста.

В Перми сбили велосипедиста.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 24 апреля на перекрестке улиц Сысольская и Маршала Рыбалко водитель легкового автомобиля наехал на велосипедиста. Источник сообщает, что пострадал 14-летний мальчик, его госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, в тот же день по Красавинскому мосту со стороны улицы Светлогорской в направлении улицы Берег Камы автомобиль Hyundai Accent, сбил 46-летнего мужчину и уехал. Пешеход скончался позднее в медучреждении. Проводится проверка по факту ДТП. Водитель установлен, он в розыске.

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