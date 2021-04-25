В Перми на перекрестке машина сбила мальчика на велосипеде

В Перми сбили велосипедиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 24 апреля на перекрестке улиц Сысольская и Маршала Рыбалко водитель легкового автомобиля наехал на велосипедиста. Источник сообщает, что пострадал 14-летний мальчик, его госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, в тот же день по Красавинскому мосту со стороны улицы Светлогорской в направлении улицы Берег Камы автомобиль Hyundai Accent, сбил 46-летнего мужчину и уехал. Пешеход скончался позднее в медучреждении. Проводится проверка по факту ДТП. Водитель установлен, он в розыске.