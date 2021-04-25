«Девочка наша, найдись, мы тебя ждем и любим». В Пермском крае пропала 17-летняя девушка

Ксения сбежала из дома с молодым человеком, теперь они скрываются. Фото предоставлено родственниками девушки.

В Чусовом родственники 17-летней Ксении Челмодиновой бьют тревогу. Девушка ушла из дома 21 апреля, четыре дня она не дает о себе знать.

- Мы очень переживаем, Ксюша ушла из дома вслед за своим парнем, - рассказывает тетя девушки. – Ее мама запретила им встречаться, так как о нем стали известны неприятные подробности. Последний раз их видели в Теплой Горе с этим молодым человеком. Их подвозил туда таксист.

Была одета: в розово-черная куртка, розово-серые штаны, белые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Ксении, просьба позвонить по телефону: 89082762935 тетя Ксении Ирина или 102.