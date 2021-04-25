25 апреля в Перми пройдет рейд ГИБДД

На дорогах Перми будут патрулировать сотрудники ГИБДД. Фото: Василий Вахрин

В Перми 25 апреля пройдет рейд ГИБДД «Опасный водитель». Сотрудники будут стоять на улицах города, выявлять нетрезвых водителей и пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения.

- Автоинспекторы обращаются к водителям, призывая их отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения, и напоминают о том, за это можно получить штраф и стать фигурантом уголовного дела, - предупреждают в ГИБДД по Пермскому краю.

Если вы заметили нетрезвого водителя, об это можно сообщать в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.