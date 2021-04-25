«Сбил и бросил умирать на дороге». В Перми на Красавинском мосту автомобиль сбил мужчину

На красавинском мосту водитель сбил мужчину и уехал. Фото: @chp_59_perm

В социальной сети появилась информация о том, что на Красавинском мосту был найден мужчина, предположительно его сбила машина. Когда его обнаружили, он был жив и хрипел.

На место вызвали «скорую помощь», мужчину отвезли в больницу. В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию. Мужчина действительно был сбит автомобилем, это зафиксировали видеокамеры на дороге.

- По Красавинскому мосту со стороны улицы Светлогорской в направлении улицы Берег Камы двигался автомобиль Hyundai Accent, - рассказали в ведомстве. - Водитель допустил наезд на 46-летнего мужчину и уехал. Пешеход скончался позднее в медучреждении. Проводится проверка по факту ДТП. Водитель установлен, он в розыске.