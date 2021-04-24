«В антилидерах Пермь и Березники». Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 22 территориях

Всего с начала пандемии в Пермском крае коронавирус выявлен у 53 837 человек. Фото: архив "КП"

На 24 апреля 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 22 территориях региона.

- Больше всего инфицированных в Перми – 44 человека, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте по заболеваемости – Березники, где COVID-19 диагностирован у 11 человек. Третье место – за двумя территориями, в которых обнаружено по восемь жителей с коронавирусом. Это Чайковский и Чернушинский городской округ.

По три заболевших в Пермском муниципальном районе, Осинском и Соликамском городских округах. В Губахе, Карагайском муниципальном округе, Добрянском, Красновишерском, Краснокамском, Лысьвенском, Октябрьском и Чусовском городских округах подтвердилось по два случая заражения COVID-19.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях. Это Большесосновский муниципальный район, Очерский городской округ, а также Александровский, Бардымский, Гайнский, Куединский и Сивинский муниципальные округа.