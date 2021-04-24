В МЧС сообщили об усилении ветра в Пермском крае

Погода в конце апреля пока оставляет желать лучшего. Фото: Иван Макеев

Сотрудники МЧС предупредили пермяков о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Прикамье в воскресенье, 25 мая.

- По краю ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности на улице, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сервис Яндекс. Погода информирует, что в воскресенье в Пермском крае ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра днем поднимется до +7 градусов, а ночью температура воздуха будет составлять всего 2 градуса тепла.