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Общество24 апреля 2021 16:42

В МЧС сообщили об усилении ветра в Пермском крае

Порывы будут достигать 18 метров в секунду
Алена ОВЧИННИКОВА
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Погода в конце апреля пока оставляет желать лучшего.

Погода в конце апреля пока оставляет желать лучшего.

Фото: Иван Макеев

Сотрудники МЧС предупредили пермяков о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Прикамье в воскресенье, 25 мая.

- По краю ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности на улице, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сервис Яндекс. Погода информирует, что в воскресенье в Пермском крае ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра днем поднимется до +7 градусов, а ночью температура воздуха будет составлять всего 2 градуса тепла.