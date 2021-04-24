Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 апреля 2021 16:28

552 туриста завезли в Пермский край коронавирус

Роспотребнадзор выписал почти 500 протоколов на пермяков, не загрузивших результаты теста ПЦР на портале Госуслуг
Алена ОВЧИННИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Штраф за не размещение информации о тестировании составляет от 17 до 40 тысяч рублей.

Штраф за не размещение информации о тестировании составляет от 17 до 40 тысяч рублей.

Фото: архив "КП"

С начала пандемии из зарубежных стран в Пермский край самолетами прибыло более 40 тысяч человек, 552 из них были инфицированы коронавирусной инфекцией.

- С 16 апреля изменены требования для лиц, прибывающих в Россию любым видом транспорта, - напомнили в Роспотребнадзоре. – Они обязаны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР, результат необходимо разместить на Едином портале государственных услуг.

На 24 апреля специалисты Роспотребнадзора уже составили 499 административных протокола на граждан, прибывших в Россию и не разместивших информацию о результатах исследования.

Наказание по данной статье Кодекса об административных правонарушениях – штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Коронавирус Covid-19