552 туриста завезли в Пермский край коронавирус

Штраф за не размещение информации о тестировании составляет от 17 до 40 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

С начала пандемии из зарубежных стран в Пермский край самолетами прибыло более 40 тысяч человек, 552 из них были инфицированы коронавирусной инфекцией.

- С 16 апреля изменены требования для лиц, прибывающих в Россию любым видом транспорта, - напомнили в Роспотребнадзоре. – Они обязаны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР, результат необходимо разместить на Едином портале государственных услуг.

На 24 апреля специалисты Роспотребнадзора уже составили 499 административных протокола на граждан, прибывших в Россию и не разместивших информацию о результатах исследования.

Наказание по данной статье Кодекса об административных правонарушениях – штраф от 15 до 40 тысяч рублей.