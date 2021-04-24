«Плюшевого медведя приняли за бомбу». В Перми полиция выезжала на сообщение о подозрительном предмете

По видеокамерам удалось установить, что мягкую игрушку к подъезду принесли дети, а потом оставили ее и ушли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 23 апреля, в полицию от бдительных жителей дома по улице Солдатова, 3 в Перми поступило сообщение о подозрительном предмете, который находился возле окон четвертого подъезда.

Жильцы подумали, что большой бесхозный предмет, лежащий на улице, может представлять опасность и позвонили 102.

- В 21.20 на место выехали сотрудники правоохранительных органов, спасатели находились в резерве, - сообщил «КП»-Пермь источник, знакомый с ситуацией. – Бесхозным предметом оказался старый плюшевый медведь. По видеокамерам, установленным рядом с местом происшествия, удалось установить, что мягкую игрушку к подъезду принесли дети, а потом оставили и ушли.

Около 22.00 был дан отбой тревоге.