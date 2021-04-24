Пермские эпидемиологи напомнили о соблюдении социальной дистанции в Вербное воскресенье

Пермякам напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции. Фото: Мария ЛЕНЦ

25 апреля верующие будут отмечать Вербное воскресенье. Накануне православного праздника специалисты Роспотребнадзора разослали письма главе Перми и митрополиту Пермскому и Кунгурскому и напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.

- Учитывая напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, 25 апреля в день массового посещения церквей и кладбищ напоминаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдении социальной дистанции, проведении дезинфекции в помещениях и использовании оборудования по обеззараживанию воздуха, - сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

При посещении кладбищ требования такие же, плюс рекомендуется исключить на территории кладбищ торговлю пищевой продукцией.