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Общество24 апреля 2021 14:13

Пермские эпидемиологи напомнили о соблюдении социальной дистанции в Вербное воскресенье

А при посещении храмов и кладбищ следует надевать маску
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермякам напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.

Пермякам напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 апреля верующие будут отмечать Вербное воскресенье. Накануне православного праздника специалисты Роспотребнадзора разослали письма главе Перми и митрополиту Пермскому и Кунгурскому и напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.

- Учитывая напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, 25 апреля в день массового посещения церквей и кладбищ напоминаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдении социальной дистанции, проведении дезинфекции в помещениях и использовании оборудования по обеззараживанию воздуха, - сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

При посещении кладбищ требования такие же, плюс рекомендуется исключить на территории кладбищ торговлю пищевой продукцией.