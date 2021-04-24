«Плюс 103 человека». Появилась новая статистика по заболевшим COVID-19 в Пермском крае на 24 апреля 2021 года

10 вновь заболевших проходят лечение в больницах, 93 лечатся дома под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

Опубликованы новые данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 24 апреля 2021 года в Пермском крае было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19: 10 человек проходят лечение в больницах, 93 лечатся дома под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных достигло 53 837 человек, - сообщает краевой Минздрав. - В числе 103 новых инфицированных 49 мужчин, 54 – женщины и пятеро детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 24 человека, 31 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.