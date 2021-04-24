В Перми девушка упала с высоты 15 этажа

Очевидцы вызвали на место ЧП медиков скорой помощи, но девушка скончалась до прибытия врачей. Фото: Василий Вахрин

Трагический случай произошел в Перми 23 апреля. Около 12 часов дня с 15 этажа новостройки упала вниз юная пермячка. ЧП произошло в шестнадцатиэтажном доме на улице Ольховской, 21 в Орджоникидзевском районе.

Очевидцы вызвали на место происшествия медиков скорой помощи, но девушка скончалась до прибытия врачей.

По факту ЧП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, 14-летняя пермячка могла совершить суицид. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

Напомним, это не первый подобный случай за последнюю неделю. 22 апреля вечером в Индустриальном районе упал с седьмого этажа 9-летний мальчик. Ребенок скончался мгновенно. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

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