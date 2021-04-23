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Дикий случай произошел в одной прикамской семье. Меркантильные расчеты чуть не довели до убийства близкого родственника: 35-летняя жительница Губахи познакомилась с парнем на 2 года ее младше. Но свить им гнездышко было негде, и она вынуждена была попроситься на постой к брату. Тот пустил к себе жить сестренку с сожителем, но не бесплатно – потребовал денег за аренду.

Наконец у пары созрела мысль: можно ведь не только не платить родному человеку, но и завладеть всей квартирой, которая перейдет к женщине по наследству. Достаточно только запастись ножами. Что они и сделали.

- 18 апреля 2020 года они договорились убить брата-арендатора, чтобы не платить ему арендную плату за проживание в его квартире, а также получить жилье в наследство, - рассказали подробности в СУ СКР по Пермскому краю. - Вооружившись ножами, они напали на брата, причинив ему тяжкий вред здоровью. Но раненый смог закрыться в комнате и позвонил в полицию.

Жестокую сестру приговорили к 8 годам колонии общего режима, ее суженый отсидит 9 лет 6 месяцев в колонии особого режима.

Брату должна достаться компенсация в полмиллиона рублей.