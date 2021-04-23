«Водила куриным яйцом по голове и привезла на кладбище». В Пермском крае мать четверых детей отдала деньги и золото лжегадалке

Оберег, который сделала лжегадалка. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Доверчивость многодетной жительницы Ильинского района не знает границ. Женщина поверила незнакомке и в одночасье лишилась драгоценностей и денег. Полицейские рассказали подробности истории, которая произошла с матерью четверых детей.

В прошлом году в одну из деревень к своим знакомым приехала 49-летняя женщина. Она только освободилась из тюрьмы, сидела за серию имущественных преступлений и мошенничество.

Тюремный срок, похоже ничему не научил женщину, и она взялась за старое. У местных жителей узнала о женщине, которая одна воспитывает четверых детей. Односельчане рассказали ей, она похоронила двух мужей.

У аферистки сразу же созрел план, как нажиться на вдове. Она познакомилась с женщиной и расположила к себе. Во время встречи мошенница сказала, что мужья ее умерли из-за порчи и если ее не снять, то сглаз перейдет на дочь.

Допустить таких страданий для своего ребенка многодетная мать не могла и согласилась на обряд очищения. Не обошлось без вечных символов снятия почки – куриных яиц. Поводя им по голове женщины, читая молитвы, чудо чуть было не случилось, нахватало совсем немного - приехать в Пермь на кладбище для проведения очередного ритуала.

Встретившись на кладбище, целительница сказала, что для снятия порчи нужны 40 тысяч рублей. Такой суммы у женщины с собой не было, но мошенница все предусмотрела. Она предложила закопать в землю свои сбережения, а женщина, как приедет домой, вернет долг.

Чтобы ритуал подействовал 100% гадалка сказала, что два обручальных кольца, которые женщина носила на руке нужно закопать вместе с деньгами. Потом завернула все полотенце, прочитала молитву и зарыла. Женщине вручила оберег в виде красного матерчатого мешочка, наполненного лавровым листом, чесноком, гвоздикой и солью.

Многодетная мать была уверена, что порча снята, приехала домой и перевела лжегадалке 40 тысяч рублей. Мошенница же вернулась на кладбище и забрала деньги и золото. Наличность она потратила на свадьбу дочери, а обручальные кольца вручила молодоженам в качестве свадебного подарка.

- Вскоре потерпевшая узнала от знакомой, что гадалка, которая снимала ей порчу, была судима за мошенничество. Только тогда мать четверых детей поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд назначил обвиняемой полтора года лишения свободы условно.