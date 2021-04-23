В Перми из-за проведения эстафеты изменится автобусный маршрут

В Перми 24 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим будет временно изменено движение автобуса. Фото: Василий Вахрин

В Перми 24 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим будет временно изменено движение автобуса.

С 10.30 до 14.30 автобусный маршрут №54 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Встречной, Куфонина, Парковому проспекту, Зои Космодемьянской и далее по маршруту следования. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми.