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Общество23 апреля 2021 13:39

В Перми из-за проведения эстафеты изменится автобусный маршрут

Она пройдет 24 апреля
Анна Маркова
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В Перми 24 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим будет временно изменено движение автобуса.

В Перми 24 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим будет временно изменено движение автобуса.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 24 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим будет временно изменено движение автобуса.

С 10.30 до 14.30 автобусный маршрут №54 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Встречной, Куфонина, Парковому проспекту, Зои Космодемьянской и далее по маршруту следования. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми.