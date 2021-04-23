Ничего святого: молодой пермяк украл из казанского храма все пожертвования

Фото: МВД по городу Казани

Рецидивист из Перми украл из казанского храма все пожертвования. Мужчину задержали на следующий день после преступления.

Во вторник, 20 апреля, в отдел полиции «Япеева» позвонила 56-летней жительница Казани и рассказала о том, что в храме на улице Михаила Худякова произошла кража. Осмотрев место происшествия полицейские пришли к выводу, что в святую обитель преступник проник через окно. Воришка похитил деньги из трех ящиков для пожертвований и скрылся.

На следующий день, 21 апреля, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый уроженец Перми.

- Молодой человек не стал отрицать своей вины и во всем сознался. Он рассказал, что 20 апреля примерно в 2 часа ночи он проник в храм через окно, предварительно отжав его. После чего открыл ящики, где хранились денежные средства, полученные от пожертвований, и забрал всю наличность. Всего он похитил 14 тысяч рублей, которые в последующем потратил на свои нужды. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщили в МВД по городу Казани.

Подозреваемого оставили под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.