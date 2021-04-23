Три пермские студентки вышли в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Три пермские студентки Анастасия Сливницына, Диана Севостьянова, Евгения Шкиренкова вышли в финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Три пермские студентки Анастасия Сливницына, Диана Севостьянова, Евгения Шкиренкова вышли в финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Девушки учатся в Пермском педуниверситете, и решили принять участие в одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурсные испытания проходят в Сочи, в Парке науки и искусства «Сириус», в них принимают участие 152 студента из 47 регионов России. Финал длится четыре дня и завершится 23 апреля.

- На финальном этапе конкурсантам предстоит выполнить задания, разделенные на несколько блоков, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Финалисты уже защитили проекты в рамках стратегической игры «Школа будущего». Поработали на площадке лицея «Сириус» в конкурсном испытании «Проектирование воспитательного мероприятия», создали воспитательные мероприятия для учеников со второго по девятый класс.

За четыре дня участники посетят образовательные лекции, мастер-классы, педагогические мастерские от приглашенных экспертов. Студенты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

- Особое значение в Пермском крае придается профессиональной подготовке педагогов, потому что они воспитывают будущее региона, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин. - Участие студентов в профессиональных конкурсах говорит об их желании стать хорошими специалистами в своей сфере: мы поддерживаем такие их желания и создаем условия для роста.

Победителей конкурса ждет постпроектное сопровождение, они смогут поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Учитель будущего» и принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж».