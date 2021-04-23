В Прикамье средний чек потребительского кредита в Сбербанке составил 179 тысяч рублей

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С начала 2021 года жители Пермского края оформили в Сбербанке почти 90 тысяч потребительских кредитов на сумму более 15 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита в нашем регионе превысил 170 тысяч рублей.

Средняя сумма кредита растет в основном за счет того, что жители Пермского края уходят от самых мелких и дорогих кредитов. В итоге на рынке остаются крупные и значительно более дешевые кредиты. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Оформить кредит и получить подробную консультацию по условиям кредитования жители Прикамья могут в любом офисе Сбербанка. Сотрудники наших подразделений ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у клиентов, и помогут подобрать самый оптимальный кредитный продукт. Оформить кредит также можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", в котором можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам, клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Новые возможности помогут жителям Прикамья в реализации собственных планов.»

Напомним, что с 5 марта Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая 2021 года.

Подать заявку на кредит можно любым удобным для клиента способом - в офисе банка или через мобильное приложение "СберБанк Онлайн". Решение по кредиту поступит в течение нескольких минут. Также через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" можно самостоятельно выбрать удобную дату платежа, или перенести ее. Со всеми условиями по данному кредиту можно ознакомиться на сайте Сбербанка.