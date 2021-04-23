В Перми бухгалтер обобрала работодателя на 2.6 млн рублей

В Перми бухгалтер присвоила себе 2.6 млн рублей. Фото: Василий Вахрин

В Перми 32-летняя бухгалтер стала фигуранткой уголовного дела. Женщина работала в ООО с января 2018 по ноябрь 2019 года. Она обманывала работодателя и присвоила себе 2.6 млн рублей. Женщина получала подпись и печать в пустых чеках, в которых указывала завышенные суммы зарплаты или других соцвыплат, а потом обналичивала деньги в банке.

Следователи ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». В скором времени дело будет направлено в суд.