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Происшествия23 апреля 2021 9:26

В Перми бухгалтер обобрала работодателя на 2.6 млн рублей

32-летней женщине грозит тюремный срок
Анна Маркова
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В Перми бухгалтер присвоила себе 2.6 млн рублей.

В Перми бухгалтер присвоила себе 2.6 млн рублей.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 32-летняя бухгалтер стала фигуранткой уголовного дела. Женщина работала в ООО с января 2018 по ноябрь 2019 года. Она обманывала работодателя и присвоила себе 2.6 млн рублей. Женщина получала подпись и печать в пустых чеках, в которых указывала завышенные суммы зарплаты или других соцвыплат, а потом обналичивала деньги в банке.

Следователи ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». В скором времени дело будет направлено в суд.

ЧП