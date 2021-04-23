Пермский Политех вошел в рейтинг ведущих мировых вузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский Политех вошел в рейтинг ведущих мировых вузов THE University Impact Rankings. Список представило международное рейтинговое агентство Times Higher Education. В 2021 году в него вошли 1115 вузов. В общем зачете Пермский Политех занял 601–800-ю строчку.

С помощью рейтинга оценивается влияние университетов на достижение ключевых целей устойчивого развития человечества. Наш вуз отметили в следующих номинациях:

«Качественное образование», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Уменьшение неравенства», «Ликвидация нищеты», «Достойная работа и экономический рост» и другие.

- По обеспечению качества образования вуз вошел в число 200 сильнейших мировых университетов, - рассказал начальник управления науки Пермского Политеха Павел Волегов. - Составители рейтинга отметили успехи Пермского Политеха и в обеспечении трудоустройства выпускников: по этому показателю мы вошли в 300 университетов мира. Одним из ключевых направлений деятельности для нашего вуза является создание новых высокотехнологичных решений для наших индустриальных партнеров.