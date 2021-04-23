У пермского Проинвестбанка отозвана лицензия

У Проинвестбанка Центробанк отозвал лицензию. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У Проинвестбанка Центробанк отозвал лицензию. На сайте ЦБ сообщается, что по величине активов кредитная организация занимала 315 место в банковской системе страны.

Такое решение принято из-за того, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Также сообщается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Проинвестбанк - участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Круглосуточная «горячая линия» (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».