В Пермском крае женщина отсудила 100 тысяч рублей за травму ребенка в детском саду

В Березниках в сентябре прошлого года в детском саду пострадал ребенок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Березниках в сентябре прошлого года в детском саду пострадал ребенок. Он упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму. После этого случая малыш долго находился на лечении.
Прокуратура провела проверку и направила в суд иск о возмещении материального ущерба и выплате компенсации морального вреда.
- Березниковский городской суд Пермского края исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, с ответчика взыскано более 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.