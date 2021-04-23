В Пермском крае женщина отсудила 100 тысяч рублей за травму ребенка в детском саду

В Березниках в сентябре прошлого года в детском саду пострадал ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березниках в сентябре прошлого года в детском саду пострадал ребенок. Он упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму. После этого случая малыш долго находился на лечении.

Прокуратура провела проверку и направила в суд иск о возмещении материального ущерба и выплате компенсации морального вреда.

- Березниковский городской суд Пермского края исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, с ответчика взыскано более 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.