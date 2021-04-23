В Пермском крае в выходные возможен снег

Выходные в Прикамье будут пасмурными и дождливыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухая и солнечная погода, которая радовала жителей Прикамья 10 предыдущих дней, сменится дождливой прохладой. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета температурный фон ожидается близким к норме, в выходные дни ожидаются осадки.

В ночь на пятницу на востоке края ожидаются дожди, возможно с мокрым снегом. Температура воздуха +1…+6°. Днем ожидается прояснение, также с южным ветром поступит более теплая воздушная масса и температура повысится до +11…+15°, в Перми до +14°. Ветер будет существенно слабее, чем в четверг.

В субботу в южные и центральные районы края придут дожди. Осадки будут слабыми (не более 2-5 мм), однако в течение дня сохранится плотная облачность. Из-за этого после теплой ночи с температурой +3…+7° (по северу до 0°), дневная температура не превысит отметку +10°.

В ночь на воскресенье будет тепло (+3…+8°), днем ожидаются небольшие, по юго-западу края умеренные дожди с усилением юго-восточного ветра. Температура воздуха днем составит +7…+11°