Новых заболевших с COVID-19 обнаружили в 21 территории

Всего с начала пандемии в Пермском крае был выявлен 53631 житель с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

22 апреля 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие обнаружены в 21 территории региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 39, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Красновишерский городской округ, где коронавирус подтвердился у 13 человек. Третье место занимает Чайковский, в котором обнаружено 11 заболевших.

В Октябрьском городском округе инфекция подтвердилась у пяти человек. В Осинском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по четыре жителя с коронавирусом. По три заболевших зафиксировано в Березниках и Краснокамском городском округе. По два - в Верещагинском, Соликамском и Чусовском городских округах, Бардымском, Карагайском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах.

По одному заболевшему зафиксировано в шести территориях Пермского края. Это Кизел, Чердынский городской округ, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, Еловский и Куединский муниципальные округа.