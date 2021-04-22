В Пермском крае окончены поиски пропавшего в лесу при загадочных обстоятельствах 37-летнего мужчины

Погибший мужчина. Фото предоставлено родственниками.

37-летний монтажник пропал при загадочных обстоятельствах 6 января 2021 года. В последний раз его видели между деревней Моховое и поселком Ильича.

Вместе с водителем мужчина вез на КамАЗе вагончик для вахтовиков, но машина не смогла взять горку и встала.

- Брат вышел из машины и отошел в лес, а потом, со слов работодателя, пропал, - объясняла «КП» сестра пропавшего мужчины, когда обратилась к нам с просьбой помочь в его поисках.

Коллеги искали и кричали монтажника, но так и не нашли. Об его исчезновении родные узнали только 10 января и сразу же написали заявление в полицию. Поиски длились три месяца, 22 апреля стало известно об их окончании.

- Мужчина найден, он погиб, приносим соболезнование родным и близким. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

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