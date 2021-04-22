«15 человек эвакуировались». В центре Перми в пятиэтажке тушат пожар

Фото с места происшествия: Татьяна Захарова.

Вечером в четверг, 22 апреля в Перми начался пожар в пятиэтажке на улице Крисанова, 23.

- Вызов в дежурную часть от очевидцев поступил в 18.59, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – По прибытии пожарных подразделений горела кухня в квартире на третьем этаже. Около 15 жильцов с верхних этажей успели эвакуироваться самостоятельно.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров. На возгорание реагировали 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Погибших и пострадавших удалось избежать. По факту пожара проводится проверка, выясняются причины возгорания.