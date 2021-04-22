В Прикамье детский сад заплатит маме дошкольника за падение ребенка с лестницы

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав с ответчика более 100 тыс. рублей. Фото: архив "КП"

Мама дошкольника из детского садика Березников отправилась в суд после ЧП, случившегося с ее ребенком. Пока малыш был под присмотром воспитательницы, он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Все случилось в сентябре 2020 года в результате ненадлежащего присмотра за детьми, один из детей в группе упал с лестничного марша. Затем длительное время ребенок находился на лечении.

- Прокурор города направил в суд иск о понуждении дошкольного образовательного учреждения возместить несовершеннолетнему и его законным представителям материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, с ответчика взыскано более 100 тыс. рублей.