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Происшествия22 апреля 2021 13:51

В Перми разыскивают мать, которая задолжала дочери миллион рублей

Судебные приставы опубликовали ее фото
Анна Маркова
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В Пермском крае судебные приставы разыскивают должницу.

В Пермском крае судебные приставы разыскивают должницу.

В Пермском крае судебные приставы объявили в розыск 40-летнюю женщину. Она должна 1.1 млн рублей алиментов своей дочери. Попова Елена Ивановна должна выплачивать их по решению суда, но не делает этого длительное время.

- На сегодняшний день должница на связь не выходит, предположительно проживает в Кудымкаре, - говорят приставы.

Если у вас есть информация о местонахождении Елены Поповой, сообщите в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60 или 8-909-73-31-400.

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