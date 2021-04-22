Более 5000 участников зарегистрировались на ежегодный Зеленый Марафон Сбера

Фото: Сбер

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка Зеленый Марафон охватит 24 города – на него зарегистрировалось уже более 5000 участников. Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды.

Напомним, что Сбер запустил проект Зеленый Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Он пройдет в 180 городах. Количество участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей 180 лет с момента основания. Общий список городов и условия участия размещены на сайте.

В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Именно поэтому Зелёный Марафон пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Также в рамках Зеленого Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зеленом Марафоне и его экологических инициативах: пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе или став амбассадором, ведущим «зеленый» образ жизни и привлекающим внимание к экологическим проблемам.

Отличительной особенностью марафона в этом году станет и два формата проведения забега — участники из 60 городов Зеленый Марафон пробегут в реальном режиме, на спортивных площадках и трассах, другие 120 городов сделают это в режиме онлайн — с помощью мобильного приложения «Зеленый Марафон». В нем доступна регистрация, а также вся информация о проекте. Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.