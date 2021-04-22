Из-за спортивных мероприятий в двух районах Перми перекроют дорогу

- Фото: архив "КП"

В пятницу и субботу в Перми пройдут два крупных спортивных мероприятия. В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

Кировский район

В пятницу, 23 апреля, здесь пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 17.00 до 19.30 будет прекращено движение всех видов транспортных средств по улицам:

-улица Кировоградская - от Худанина до Адмирала Нахимова;

-улица Закамская - от Худанина до Адмирала Нахимова;

-улица Александра Невского - от Худанина до Адмирала Нахимова;

-улица Федосеева - от Кировоградской до Маршала Рыбалко;

-улица Ласьвинская - от Кировоградской до Александра Невского.

Стоянка и остановка всех видов транспорта в районе перекрытий запрещены. Объезд закрытого участка возможен по улице Маршала Рыбалко.

Дзержинский район

Здесь в субботу, 24 апреля, состоится 77-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». С 10.30 до 14.30 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Подлесной - от Куфонина до дома по адресу: улица Подлесная, 41/1.

Объезд закрытого участка возможен по проспекту Парковому.

Кроме этого, на всем протяжении маршрута с 23 апреля и до окончания эстафеты введен запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта.