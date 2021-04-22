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Общество22 апреля 2021 11:30

В Пермском крае 10 тысяч рублей на подготовку к школе смогут получить родители более 300 тысяч детей

Разовую выплату можно будет получить в августе
Анна Маркова
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На каждого ребенка будет направлено по 10 тысяч рублей.

На каждого ребенка будет направлено по 10 тысяч рублей.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля были озвучены меры социальной поддержки граждан.

Одна из таких - разовая единовременная выплата в августе. Ее получат семьи, где есть школьники, а также те, в которых дети в этом году пойдут в первый класс. На каждого ребенка будет направлено по 10 тысяч рублей.

По данным Министерства образования и науки Пермского края, сейчас в школах региона учится 323,5 тысяч детей, еще более 37,5 тысяч пойдут в первый класс в этом году.