«Здесь на каждом сантиметре – история». Жители Пермского края призывают власть сохранить «Молот»

- Фото: архив "КП"

«Нет застройке стадиона» - петицию с говорящим названием опубликовали пермяки, которые против застройки стадиона «Молот». Свои подписи в ней поставили активисты, бывшие и действующие спортсмены и обычные жители города. Партия "Справедливая Россия" также поддерживает всех, кто выступает против уничтожения универсального спортивного объекта в угоду многоэтажной застройке территории.

- В городе крайне мало социальной инфраструктуры, в частности современных спортивных объектов. Задача власти - увеличивать количество мест для массового занятия спортом, а цель застройщиков - получение прибыли, - считает руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова.

В качестве приложения к элитным многоэтажкам собственник участка предлагает построить частный бассейн и эксплуатировать его на коммерческой основе. Но, по словам Куликовой, этот объект ни по масштабам, ни по функциональности не сравнится с огромной территорией спортивного назначения, которую при должном подходе можно модернизировать и развивать. И создать крупный спортивно-досуговый центр притяжения не только для жителей Мотовилихи, но и всех горожан.

- При этом, рядом с территорией стадиона расположен целый квартал домов, признанных аварийными и непригодными для проживания. И как раз эту площадку можно предложить застройщику для жилищного строительства в рамках реализации РЗТ (развитие застроенных территорий). Мотовилиха, в том числе рабочий поселок - это особая территория, облик которой формировался десятилетиями. Здесь на каждом сантиметре – история. ДК Ленина, ДС и стадион «Молот». Великие имена великих людей. Разрушать эту историю, оставшуюся нам в социальных объектах от завода - кощунство и неуважение к нашим ветеранам и пермякам. Особенно - в канун 300-летнего юбилея города, - заявляет Куликова.

По мнению политика, чиновники должны приложить максимум усилий, чтобы дворец спорта перешел в собственность Пермского края.

- В любом случае, власти региона должны взять публичные обязательства перед пермяками, что выставляемый на торги имущественный комплекс: земельные участки и расположенный на них дворец спорта не изменят своего функционального значения и продолжат выполнять спортивно-досуговую функцию, - заключила Куликова.