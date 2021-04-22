В Пермь поступили 30 флаконов «Спинразы» для лечения детей со спинальной мышечной атрофией

В Пермь поступил препарат для лечения детей со СМА.

В Краевую детскую клиническую больницу поступил препарат «Спинраза» для детей с редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА).

30 флаконов препарата «Спинраза» (Нусинерсен) – одного из двух лекарств, зарегистрированных в России для лечения детишек со СМА.

У деток с таким заболеванием слабеют мышцы, деформируются кости и суставы, у них начинаются проблемы с дыханием. Пациентам с таким заболеванием препарат «Спинраза» вводят в позвоночный канал. Спасительная инъекция стоит 5 млн 600 тысяч рублей. Для обычных семей в России – это неподъемная сумма. Родители были вынуждены обращаться в фонды и искать средства своими силами.

Указом Президента РФ от 5 января 2021 года создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниям «Круг добра», который будет обеспечивать детей дорогостоящими препаратами.

- На сегодняшний день в Прикамье зарегистрировано 16 детей со СМА. Шесть из них уже получают «Спинразу», четыре ребенка начнут лечение в апреле-мае, - рассказала главный детский невролог Министерства здравоохранения Пермского края, врач-невролог КДКБ Элеонора Серебренникова. - Все манипуляции пермским пациентам проводятся успешно. Еще четверым рекомендован «Рисдиплам» (из-за невозможности введения «Спинразы» в связи с сильной деформацией позвоночника), один ребенок – на обследовании. Родители еще одного малыша совсем недавно дали согласие на терапию, и медучреждение сразу отправило заявку на получение лекарства.