Глава Прикамья Дмитрий Махонин: Предложения президента нацелены на улучшение качества жизни людей

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. В своем послании он высказал конкретные предложения, касающиеся поддержки семей и населения страны, большое внимание уделили вопросам образования и науки, развитию здравоохранения, туризма, экологии, инфраструктурному развитию.

Во время своего выступления глава государства подчеркнул, что сбережение народа России – высший национальный приоритет. Владимир Путин отметил, что стратегия деятельности правительства направлена на то, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения. В частности, -к 2030 году добиться, чтобы средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

- Озвученные президентом предложения и поручения актуальны для всех сфер жизни Прикамья, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Они направлены на защиту и поддержку людей и, в конечном счете, должны повысить качество жизни наших земляков. Набор предложенных мер социальной поддержки охватывает все заинтересованные группы населения, всех, кто нуждается в этом. Это и поддержка неполных семей, и будущих матерей, больничные по уходу за детьми будут выплачивать всем в размере 100% заработка. Внимание уделено также детскому отдыху, здоровью граждан, молодежи – ее развитию и образованию. Задача региона – обеспечить гарантированное исполнение всех озвученных президентом мер поддержки.

Сейчас в Пермском крае реализуются масштабные инфраструктурные проекты, и Дмитрий Махонин отметил, что очень значимыми в выступлении президента стали слова о новых возможностях для регионов с точки зрения реализации таких проектов.

- Мы рассчитываем, что новые программы помогут нам реализовать крупные проекты, в том числе к 300-летию Перми, - отметил Дмитрий Махонин. – Я поручил краевому правительству готовиться к участию в максимальном числе федеральных программ. Для нас этот вопрос очень важен: реализация крупных инфраструктурных проектов должна повлиять и на развитие прилегающих территорий, что также окажет свое влияние на повышение качества жизни жителей Прикамья.