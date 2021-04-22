В Перми нашли мертвой пропавшую два месяца назад женщину

В Перми найдена погибшей женщина.
Фото: Василий Вахрин
В Перми окончены поиски 64-летней Зинаиды Пановой. Она найдена погибшей. Женщина пропала еще 17 февраля, ушла из дома в Свердловском районе и не вернулась.
Родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам, поиски шли почти два месяца. К сожалению, женщина погибла.
Зинаиду Панову искали два месяца.
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