В Перми нашли мертвой пропавшую два месяца назад женщину

В Перми найдена погибшей женщина. Фото: Василий Вахрин

В Перми окончены поиски 64-летней Зинаиды Пановой. Она найдена погибшей. Женщина пропала еще 17 февраля, ушла из дома в Свердловском районе и не вернулась.

Родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам, поиски шли почти два месяца. К сожалению, женщина погибла.

Зинаиду Панову искали два месяца.

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