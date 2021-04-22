Самолеты из Перми в Калининград будут лететь два раза в неделю

С третьего апреля запускают прямые рейсы из Перми в Калининград. Фото: Иван ВИСЛОВ

С третьего мая запускают прямые рейсы из Перми в Калининград. Их будет выполнять авиакомпания Red Wings, об этом сообщает издание Business Class. Полетная программа запланирована с 3 мая по 27 октября.

Самолеты в Калининград будут летать два раза в неделю: по понедельникам и средам. Время в пути займет 3 часа. Перевозить туристов будут на самолетах Sukhoi Superjet.

Кстати, авиакомпании «Уральские авиалинии» запросила допуски на выполнение новых международных рейсов из Перми. Она планируют прямые регулярные рейсы в Бургас (Болгария).