В Пермском крае сегодня ночью возможны заморозки. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни погода изменится, уже сегодня в регионе возможны кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 15–17 м/с., утром и днем 22 апреля. Температура воздуха ночью 0,+5º, при прояснениях до –5º, днем 7–12º.

23 апреля облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем 8–13º.

24 апреля облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем 9–14º.