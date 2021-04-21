Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 19:54

Коронавирусную инфекцию в Пермском крае выявили в 11 территориях

В Роспотребнадзоре рассказали, где меньше всего заболевших
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Всего с начала пандемии ковид выявили у 53 529 жителей Пермского края.

Всего с начала пандемии ковид выявили у 53 529 жителей Пермского края.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена в 11 территориях, всего 103 новых случая.

Традиционно больше всего заболевших в Перми – 78 положительных тестов. В Лысьвенском, Краснокамском и Соликамском городских округах по 4 случая. В Березниках и Нытвенском городском округе по 3, в Оханском и Красновишерском округах по 2, в Верещагинском городском и Частинском муниципальном округах и в Большесосновском муниципальном районе – по 1.

Всего с начала пандемии ковид выявили у 53 529 жителей Пермского края.

Коронавирус в Перми и Пермском крае