Строительство первой очереди дома по ул. Ушакова, 15 завершено точно в срок

Фото: ПЗСП

В Кировском районе завершено строительство первой очереди дома по ул. Ушакова, 15, построенного по городской программе развития застроенных территорий. Реновация кварталов № 3150, 3151 началась в 2015 году: тогда из ветхого жилья в благоустроенные квартиры было переселено 23 семьи. Сегодня на месте семи аварийных деревянных бараков возведен современный жилой комплекс.

Дом по ул. Ушакова, 15 расположен в развитом микрорайоне: возле дома удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры. Квартиры в новостройке традиционно сдаются с полной отделкой по принципу «заезжай и живи».

Как рассказали в группе компаний ПЗСП, несмотря на пандемию, сроки сдачи дома, завершающего такой важный и глобальный проект, не сдвинулись.

Фото: ПЗСП

Генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин отмечает: «Мы всегда сдаём объекты точно в срок. Наши строительные мощности более чем на 80 % обеспечены собственными ресурсами – мы производим стройматериалы, окна, двери на своём же заводе и минимально зависим от сторонних подрядчиков. Это позволяет нам соблюдать все взятые на себя обязательства перед будущими жильцами».

Строительство второго пускового комплекса Ушакова, 15 уже также вышло на финишную прямую. Вторая очередь будет сдана уже в четвертом квартале и станет отличным подарком новосёлам к Новому году. Сегодня в продаже остается ещё несколько просторных квартир в этом доме.

Фото: ПЗСП

Для приемки квартиры с 11 мая по 11 июня новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru.

Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15»