Исполняющим обязанности главы Кировского района назначат Михаила Борисова

К работе в новой должности Михаил Борисов приступит на следующей неделе.

Исполнять обязанности руководителя Кировского района Перми будет Михаил Борисов. Соответствующее распоряжение дал мэр города Алексей Дёмкин. Информацию об этом подтвердили в администрации Перми.

Борисов сейчас занимает должность координатора проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» и является экспертом Общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, строительства и дорогам. К работе в новой должности Михаил Борисов приступит на следующей неделе.