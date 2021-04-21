МЧС предупреждает о сильных порывах ветра в Пермском крае

В Прикамье синоптики прогнозируют сильный ветер.

МЧС по Пермскому краю предупреждает об ухудшении погоды 22 апреля. По данным синоптиков 22 апреля местами по краю порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

22 апреля ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 7–12 м/с, утром и днем местами порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, при прояснениях до –5º, днем 7–12º.

ВАЖНО!

Рекомендации при сильном ветре: укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.