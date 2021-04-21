Серия развивающих игр «ЗаклАДКа» стала победителем Национальной премии «Золотой медвежонок - 2020»

-

20 апреля Ассоциация предприятий индустрии детских товаров объявила победителей национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок – 2020».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В этом сезоне приняли участие номинанты - компании, товары и услуги для детей, которые появились на рынке и добились выдающегося успеха в прошедшем, 2020 году.

В этом году за награды Премии боролись около 300 номинантов из 30 регионов России, от Приморского края до Краснодарского. Они представили экспертам свою продукцию, услуги и сервисы в 25 номинациях.

В этом году наиболее популярными номинациями, собравшие максимальное количество заявок стали: «Лучшие игрушки и игры», «Лучшие учебные оборудование и средства обучения», «Лучшая канцелярия, хобби и творчество», «Лучшее спортивное оборудование и активный отдых». Победителем номинации Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок - 2020» в категория «Продукция года» стала серия развивающих игр «ЗаклАДКа» Lingvoteka ИП Тверская О.Н.