В Перми эвакуировали гимназию из-за сообщения о минировании здания. Фото: архив "КП"

В Перми 20 апреля около 17 часов была эвакуирована гимназия № 10, которая находится на улице Подлесная, 25. По электронной почте в образовательное учреждение пришло письмо об угрозе взрыва. Согласно инструкции, на место были вызваны специальные службы, а ученики и персонал начали эвакуацию. Из здания самостоятельно вышли 132 учащихся, 23 человека персонала.

Здание было проверено, взрывное устройство обнаружено не было. Сегодня 21 апреля занятия в гимназии проходят штатно.