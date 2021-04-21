В Перми в выходные без воды останутся жители несколько сотен домов

В выходные в Перми пройдет масштабное отключение водоснабжения. Фото: архив "КП"

В Перми в ближайшие дни планируется масштабное отключение водоснабжения. Несколько сотен домов и социальные учреждения в Индустриальном районе останутся без воды на сутки. Компания «Нового-Прикамье» проведет плановые ремонтные работы.

23 апреля с 10.00 до 19.30 без воды останутся жители домов по улице Яблочкова 23, 26, 26А, 29

На сутки с 10.00 24 апреля до 10.00 25 апреля от водоснабжения будет отключена большая часть жителей Индустриального района. Водой на выходные придется запастись тем, кто проживает по адресам:

9 мая, 1, 11, 13, 14, 15, 18/1, 21, 27, 3, 30 Бабушкина, 12, 14, 1А, 3, 4 Баумана, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 22А, 23, 24А, 27, 29, 3, 31, 5, 9 Бершетский, 6 Братьев Игнатовых, 17А, 2, 3, 4 Верховая 1-Я, 14 Встречная, 31, 33, 35, 37 Газосварщиков, 10, 16, 27 Гамовская 1-Я, 72 Гамовская 2-Я, 20, 21, 22, 23 Геологов, 8 Декабристов, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39В, 41, 43, 46, 6 Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7 Дивьинская, 92 Ипподромная 1-Я, 5 Ипподромная 2-Я, 1А Кавалерийская, 15, 17, 18, 2, 24, 26, 30, 3А, 4, 5 Капитана Гастелло, 10, 5, 6, 7 Карпинского, 14, 17, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 49А, 50, 51, 51А, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 8А Карьерная 1-Я, 17 Качалова, 10, 17, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47 Комбайнеров, 34, 38, 39, 39Б, 43 Конструкторская, 17 Космонавта Беляева, 10, 13, 18, 20, 206, 20А, 22, 29А, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 42, 44, 46, 48, 52, 54А, 56, 59, 61, 8, 9 Космонавта Леонова, 10, 11, 13А, 14, 16, 17, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37, 43А, 43Б, 54, 56А Шоссе Космонавтов 158А, 160, 162, 164, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 173А, 173Б, 181А, 185, 191, 195, 197, 197А, 199, 199А, 203, 205, 209, 303 Левченко, 1, 11, 13, 17, 29, 31, 38, 6, 9 Лизы Чайкиной, 22, 26, 28, 32, 32А Луньевская, 5 Льва Толстого, 12, 17, 2, 25, 33, 49, 51 Власова, 4, 4А Мира, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 10А, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 115Б, 116, 118, 118/1, 12, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41/1, 45, 45А, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 5А, 6, 61, 63, 64, 65, 66, 66Г, 67, 69, 6А, 7, 70А, 70Б, 70В, 71, 72, 73, 74, 75, 76А, 78, 79, 8, 81, 83, 85, 89, 8Б, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98 Молодежная, 2, 24 Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 21, 211, 21А, 26, 28, 31, 33, 37, 37А, 38, 4, 42, 43, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 53, 60, 62, 62А, 8, 9 Овчинникова, 15, 15А, 17 Одоевского, 18, 25, 35, 37, 38, 44, 46 Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 40 Парашютная, 7А, 9 Подводников, 101Б, 29, 75, 83А, 87, 88Б, 94, 96 Рязанская, 101, 101А, 103, 104, 105, 118, 120, 120А, 19, 19А, 80, 80А, 86, 91, 97А, 97Б, 98 Самолетная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62А Связистов, 4 Семченко, 13, 15, 19, 21, 23, 6, 7, 9 Сивкова, 1, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1А, 2, 23, 25, 28, 3, 3А, 5 Снайперов, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 3, 8, 9 Советской Армии, 10, 10А, 11, 12, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27Б, 27В, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 4, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 6, 60, 7, 72, 9А Стахановская, 1, 10, 10А, 11, 13, 15, 18, 1А, 2, 21, 29, 3, 31, 4, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 5, 51, 53, 54, 55, 57, 57А, 58, 59, 6, 7, 7А Танкистов, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 56, 6, 60, 64, 74, 76, 78, 8, 9 Теплогорская, 20, 22, 43 Чайковского, 10, 17, 19, 20, 35, 7, 9 Челюскинцев, 14, 4, 7 Шахтерская, 26 Экскаваторная, 10, 18, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58А, 62 Энергетиков, 16, 37, 38, 39, 40, 50.

24 апреля с 9.00 – до 19.00 не будет воды в домах по адресам:

Камышинская, 10, 8

Судозаводская, 10, 14, 15, 16, 16А, 18, 8

Танцорова, 73.